Оборонная промышленность Украины в 2025 году нарастила производство в полтора раза

По итогам 2025 года предприятия АО Украинская оборонная промышленность существенно увеличили объемы производства вооружения и военной техники. Общий показатель вырос в полтора раза — со 122 млрд грн в 2024 году до более 180 млрд грн в 2025-м.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

В Минобороны объясняют, что резкое увеличение объемов производства стало возможным благодаря расширению производственных мощностей и росту государственного заказа. В течение года количество заключенных контрактов выросло примерно на 50%.

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«Это ответ Украины на вызовы современной войны и свидетельство того, что украинское оружие становится фундаментом национальной безопасности», — заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

Весомый вклад в развитие отрасли вносят ветераны войны. В Укроборонпроме активно привлекают бывших военнослужащих к работе на предприятиях. В 2025 году количество ветеранов в структуре компании выросло на 37%, а всего в отрасли уже работает более тысячи бывших защитников.

Параллельно компания усиливает сотрудничество с учебными заведениями для подготовки новых специалистов оборонно-промышленного комплекса.

В Министерстве обороны отмечают, что развитие украинского ОПК будет оставаться приоритетом, ведь именно он является одной из ключевых опор безопасности государства.

Ранее сообщалось, что в декабре-январе Министерство обороны начало поставлять украинским военным более 1500 дронов-перехватчиков в сутки.

По словам Дениса Шмыгаля, важным инструментом усиления возможностей стал маркетплейс оружия DOT-Chain Defence. Через платформу военные подразделения заказали и получили более 7 тысяч дронов-перехватчиков тактического уровня, что позволяет оперативно закрывать потребности без ожидания централизованных поставок.

Министр подчеркнул, что дроны-перехватчики сейчас являются критически важным элементом многоуровневой системы противовоздушной обороны Украины.