Руководитель оборонного кластера Brave1 Андрей Гриценюк рассказал в интервью Radio NV, почему в Украине дешевле создавать новое вооружение, чем на Западе.

«Если посмотреть на уровень зарплат в оборонных компаниях, каждый месяц он поднимается в Украине. Я категорически не согласен, что это дешевая рабочая сила. Да, она дешевле, чем в Европе или США, но по украинским меркам уровень зарплат намного выше, чем в других секторах. Зарплаты постоянно растут. И даже с достаточно высокими зарплатами в украинских оборонных компаниях, все равно в Украине создать новое вооружение гораздо выгоднее для иностранных компаний, чем у себя дома», — сказал Гриценюк в эфире Radio NV.

Реклама

Он отметил, что чтобы создать новую ракету в США, нужны «сотни миллионов или миллиарды», тогда как в Украине это в десятки раз меньше по нескольким причинам, и зарплата — не первый аргумент.

«Самое главное, что наши инженерные команды и компании умеют это делать гораздо быстрее, потому что мы работаем совсем не в том темпе, который есть в других странах. Это инженерные мозги, потому что наши специалисты умеют делать фантастические, невероятные вещи», — объяснил руководитель Brave1.

В феврале азербайджанский военный аналитик Агиль Рустамзаде заявлял, что производить оружие в Украине более чем втрое дешевле, чем в ЕС или США.

В мае европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилиус заявлял, что в Украине можно производить оружие вдвое дешевле, чем в Европе.