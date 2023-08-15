«Линия Суровикина рухнет». Оккупанты понимают, что им придется отступать к Крыму — три вопроса эксперту о хрупкости обороны армии РФ 15 августа, 15:26 NV Премиум Украинские военные работают над уничтожением врага (Фото:110 ОМБр)

Основатель БО Реактивная почта, военный эксперт Павел Нарожный рассказал в интервью Radio NV о проблемах армии РФ, которые свидетельствуют о том, что оборона оккупантов хрупкая и может рухнуть.

— Интересные предположения сделали в Институте изучения войны. Мол, оборонительные линии оккупантов могут быть хрупкими. Вооруженные силы Украины уже преодолевают по крайней мере первую оборонительную линию несколько месяцев. Много очень минных полей. Впереди еще две линии. В чем может быть их хрупкость?

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— Главная проблема врага… На самом деле проблем несколько.

Проблема № 1 — это артиллерийское обескровливание, артиллерийский голод, который есть. Это все произошло, благодаря ударам по инфраструктуре, по логистике врага, благодаря контрбатарейной борьбе.

Что мы видим почти каждый день? Мы видим удары по инфраструктуре врага в Крыму. Это артиллерийские склады. Последний у нас был Раденск. Раденск — это вблизи Олешек Херсонской области. Удары по мосту. Даже тот последний удар, который, я так понимаю, был не очень удачным, потому что ВМС сообщили, что ограничено передвижение автомобильного транспорта, а с железнодорожным [движением] у них пока проблем нет. То есть не были повреждены железнодорожные пути. Даже такие удары постоянно обескровливают врага.

То есть враг не может отвечать на работу артиллерии Украины, не может уничтожать наш личный состав, живую силу наших Вооруженных сил Украины.