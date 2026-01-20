Историк О’Брайен рассказал, какое большое изменение понимания украинцами войны произошло за последние месяцы

«Я помню, как некоторое время было больше надежды на поле боя, и не было понимания, что главное — это максимально отвести войска с поля боя. Сейчас украинцы понимают, что изменить статус-кво на поле боя будет очень трудно, отправляя туда войска, поэтому лучше, чтобы воевали дроны и машины. Это является большим изменением за последние несколько месяцев, что является очень позитивным», — отметил ОʼБрайен в интервью NV.

Реклама

Он добавил, что в Украине есть понимание ценности ударов на большие расстояния и одновременно разочарование, что способность Украины это делать несколько ограничена.

«Я (во время недавней поездки в Украину — ред.) увидел достаточно трезвое понимание победы Украины, того, что нужно сделать, и трудностей в этом. Нет нереальных фантазий относительно ситуации, но есть желание мира, а также понимание, что мир с режимом Путина будет очень тяжелым, потому что это не то, чего россияне хотят», — заявил также американский историк.

14 января Рада назначила новым министром обороны бывшего главу Министерства цифровой трансформации Михаила Федорова. Во время своего выступления в Раде в этот день Федоров заявил, что в розыске находятся около двух млн украинцев, а еще около 200 тысяч военных — в СЗЧ.

Президент Украины Владимир Зеленский сразу провел с Федоровым совещание, во время которого они определили первые приоритеты работы Минобороны.

Среди них президент назвал защиту неба, значительное усиление технологической составляющей для остановки продвижения россиян на поле боя в координации с военными и решения проблемных вопросов обеспечения военных, в частности введение базового уровня обеспечения боевых бригад дронами и закупку специализированных дронов для поражения врага на большей глубине фронта, а также «системные решения» проблем с ТЦК.