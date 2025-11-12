Военный обозреватель Денис Попович рассказал в эфире Radio NV , от чего зависит удержание Покровска и что нужно понимать о продвижении РФ на юге

— Буквально позавчера-вчера сообщалось о чрезмерной активизации врага на юге. Уже есть сообщение от представителя Сил обороны юга о том, что украинские военные отступили с позиций вблизи трех населенных пунктов. За Ровнополье, Сладкое и Яблочное в Запорожской области продолжаются жесткие бои, есть активизация на новом участке. О развитии ситуации на юге: что нам надо понимать?

— До недавнего времени вообще весь юг считался зоной, где велись боевые действия низкой интенсивности, по сравнению с покровским направлением, где сейчас сконцентрированы основные усилия российской армии для того, чтобы продвигаться, захватывать Покровск и Мирноград. Нельзя сказать, что южное направление было совсем тихим.

Давайте мы вспомним, что, в частности, в сентябре была аналитика, которая свидетельствовала о том, что враг там захватил наибольшую территорию, потратив при этом меньше усилий. То есть там было меньшее количество штурмов, чем в той же Донецкой области, несмотря на это враг захватил там больше территорий. Это я говорю за сентябрьский результат.

Поэтому сказать, что это направление было тихим, нельзя. Хотя оно считалось, как такая зона, где ведутся боевые действия низкой интенсивности, по сравнению с покровским направлением, с Донецкой областью. Это первое.