Максим Бакулин, начальник отделения коммуникаций 14-й бригады Червона Калин, рассказал NV, как дроны с гранатами над головой помогают офицерам армии РФ «стимулировать» подчиненных на бесконечные штурмы.

В российской оккупационной армии командиры системно зарабатывают на собственных солдатах.

Об этом в разговоре с NV рассказал Максим Бакулин, начальник отделения коммуникаций 14-й бригады Червона Калина, которая держит оборону к северу от Покровска.

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По его словам, российские контрактники, которым на этапе вербовки обещают сразу выплату в $13−26 тыс. (и $2730 ежемесячно), на фронте начинают платить сами — своим офицерам. Так, «такса» за ночь без участия в штурме составляет 30−70 тыс. рублей ($400−900).

Тех, кто отказывается воевать, держат страхом. Слово «обнуление» — угроза командиров убить собственных солдат за неповиновение — звучит почти в каждом разговоре с российскими пленными, рассказал офицер 14-й бригады. Есть и другие методы давления: угрозы не сбросить провизию или дрон с гранатой, висящий над головой штурмовиков.

В то же время солдатам РФ рассказывают, что сдаваться в плен опасно: среди них до сих пор циркулирует «басня про уши» — якобы украинские офицеры носят ожерелья из отрезанных ушей российских пленных.

«Русских очень много, они выбрали действенную тактику[наступления]: забирают метр или десять — и кладут десять своих солдат. Для них это окей», — подытожил Бакулин.