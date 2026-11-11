Хотя оборона Покровска, длившаяся два года, в итоге не уберегла город от захвата, эта операция остановила попытку быстрого прорыва россиян на других участках фронта — в частности, в направлении Доброполья и Гришино. Об этом в интервью Украинской правде заявил командир 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск, Герой Украины Евгений Ласийчук.

В ответ на ряд вопросов о Покровской операции, где в то время оборону удерживал подчиненный ему 7-й корпус ДШВ, Ласийчук подтвердил, что вместе с обороной Мирнограда эти двухлетние усилия замедлили продвижение российских войск.

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«Да, [замедлили] продвижение сразу в двух направлениях — на север к Доброполью и на запад в сторону Гришино. В планах противника было развивать очень быстрое наступление. Некоторым штурмовым группам была поставлена задача, не останавливаясь в Покровске, двигаться на север к Доброполью. Именно Покровск не позволил этого сделать. Покровск связал противника на улицах», — подчеркнул Евгений Ласийчук.

Он напомнил, что во время наступления на Покровск и Мирноград россияне также понесли «колоссальные потери».

«Операция в Покровске была очень тяжелой. Но в то же время я считаю, что она была очень важной для сдерживания активных действий со стороны противника, — резюмировал Ласийчук — Если смотреть на Покровск более стратегически, то этот город сыграл свою главную роль — он сдерживал активное продвижение противника вглубь нашей территории. Покровск завязал противника на себе».

Командир 7-го корпуса ДШВ напомнил, что украинские защитники сдерживали группировку противника численностью до 170 тысяч человек — «это Покровск вместе с Мирноградом». Поэтому, чтобы удержать Покровск от окончательного захвата, потребовались бы огромные ресурсы, подчеркнул он.

«Мы рассчитывали, что на сам населенный пункт, на его удержание, требовалось 3 бригады. На зачистку, думаю, хотя бы одна боеспособная бригада ДШВ, то есть подготовленная и обученная», — добавил Ласийчук.

Он также добавил, что на тот момент ситуация на фронте требовала реакции военного руководства Украины на активные действия противника. «Выбирая между Покровском и Добропольем, то есть куда направить резерв, было выбрано Доброполье — и это правильно. В противном случае противник овладел бы широким фронтом на оперативную глубину», — резюмировал командир 7-го корпуса ДШВ.