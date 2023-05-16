Один из руководителей батальона морской пехоты ВСУ подозревается в госизмене, из-за него сотни военных попали в плен в Мариуполе — ГБР 16 мая, 10:56 По данным следствия, украинский военный пошел на сотрудничество с россиянами во время боев за Мариуполь весной прошлого года (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Одному из руководителей 501-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ сообщили о подозрении в госизмене. По данным следствия, из-за него 277 украинских военным оказались в плену во время боев за Мариуполь.

Как сообщили в пресс-службе Госбюро расследований, начальник вещевой службы тыла 501 ОБМП изменил присяге и перешел на сторону врага.

В ведомстве напомнили, что тогда российские пропагандисты распространили информацию о том, что украинские военные добровольно сдались в плен в окруженном Мариуполе.

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На самом деле, руководитель морпехов вступил в сговор с россиянами и фактически уговорил командира сдаться. Предатель побуждал командира прекратить оборонные действия, сдать оружие и личный состав. 277 военнослужащим батальона был отдан приказ на передислокацию, а на самом деле их переправили в «ДНР».

«Военных ввели в заблуждение, поэтому они не осознавали и не могли осознавать противоправного характера приказа или распоряжения о сдаче в плен. ДБР приняло решение о закрытии производств в отношении 277 военнослужащих 501 ОБМП по подозрению в дезертирстве. Это дает основания уполномоченным органам восстановить нарушенные права пленных морпехов по выплате их родственникам», — добавили в бюро.

Следствие также установило, что подозреваемый в госизмене продолжил свою предательскую деятельность и после его диверсии в Мариуполе. Переехав в родной Бердянск, который оккупирован РФ, он снова начал агитировать украинских военных переходить на сторону врага и за вознаграждение предоставлять оккупантам данные о размещении сил и средств обороны Украины. Следствие установило по крайней мере три соответствующих факта в течение апреля-июня 2022 года.

Подозреваемому грозит пожизненное заключение.

В ГБР не называют имя военного. По данным источников УП, речь идет о старшем лейтенанте Константине Бессмертном.

В апреле прошлого года стало известно, что один батальон морской пехоты сдался в плен при невыясненных обстоятельствах. Они держали позиции в районе завода им. Ильича в Мариуполе.