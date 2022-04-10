Учебники давали им не больше недели. В ВМС ВСУ рассказали о примерах героизма украинских морских пехотинцев, которые защищают Мариуполь
Панорама Мариуполя, разрушенного обстрелами российских войск (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Украинские морские пехотинцы, участвующие в тяжелой обороне Мариуполя, ежедневно совершают подвиги и уже подорвали боеспособность 13 батальоно-тактических групп врага.
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Об этом утром 10 апреля рассказали на официальной странице Военно-морских сил Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ).
«Большинство военных учебников говорят, что подразделение, которое обороняется в полном окружении, может выдержать в современном бою не более недели. Однако воины отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского уже 45 суток героически сдерживают российское фашистское нашествие [в Мариуполе]», — напомнили в ВМС ВСУ.
По данным командования украинских Военно-морских сил, за это время морские пехотинцы нанесли огромные потери российским оккупантам, смогли сохранить боеспособность и «каждый день дают врагу по зубам». Более 13 батальоно-тактических групп российской армии уже утратили боеспособность.
В ВМС ВСУ привели несколько примеров героической борьбы за Мариуполь, которая «без преувеличения войдет во все учебники по военному искусству». Из соображений безопасности имена украинских морских пехотинцев пока не раскрывают.
- Младший сержант М. руководит снайперской группой, которая успешна выполнила боевую задачу по уничтожению снайперов и группы прикрытия противника. «Только за неделю он лично уничтожил 10 рашистов и 8 ранил. Кроме того, морской пехотинец выявлял расположение оружия и техники противника, быстро и точно предоставлял координаты, что позволяло огневыми средствами подавить огонь противника и прекратить обстрел позиций морских пехотинцев», — рассказали в командовании ВМС ВСУ.
- Лейтенант В. на своем счету имеет по меньшей мере два уничтоженных вражеских танка. В частности, 6 марта морской пехотинец в окрестностях Мариуполя во время боя, несмотря на близкое расстояние и опасность попасть под вражеский обстрел, выстрелом из РПГ-7 уничтожил вражеский Т-72. 29 марта 2022 года лейтенант В. во время боя в Мариуполе уничтожил еще один вражеский танк Т-72 вместе с экипажем, на этот раз применив NLAW.
- Кроме того, 22 марта старший матрос Г. сбил БПЛА оперативно-тактического уровня типа «Орлан».
- Морские пехотинцы каждый день совершают подвиги, многие из них получали ранения, но снова возвращались в бой. В частности, 9 марта во время артиллерийского обстрела по батальону морской пехоты получили ранения 8 военнослужащих. Рискуя жизнью и здоровьем, матрос Н. на автомобиле Хамер провел быструю эвакуацию раненых на безопасное расстояние. В ходе выполнения этой задачи морской пехотинец получил осколочные ранения. Однако уже через четыре дня, 13 марта 2022 года, точным выстрелом из РПГ-7 В попал в УРАЛ-4320, в результате чего был уничтожен автомобиль с боеприпасами и живая сила противника.
«И таких примеров множество. Морские пехотинцы продолжают уничтожать оккупантов, они борются за всю страну. Враг сконцентрировал огромные силы на захвате города, однако благодаря мужеству и силе всех защитников Мариуполя, планы орды до сих пор остаются только планами», — резюмировали в ВМС ВСУ.
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