Учебники давали им не больше недели. В ВМС ВСУ рассказали о примерах героизма украинских морских пехотинцев, которые защищают Мариуполь 10 апреля, 09:51 Цей матеріал також доступний українською Панорама Мариуполя, разрушенного обстрелами российских войск (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Украинские морские пехотинцы, участвующие в тяжелой обороне Мариуполя, ежедневно совершают подвиги и уже подорвали боеспособность 13 батальоно-тактических групп врага.

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Об этом утром 10 апреля рассказали на официальной странице Военно-морских сил Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ).

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«Большинство военных учебников говорят, что подразделение, которое обороняется в полном окружении, может выдержать в современном бою не более недели. Однако воины отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского уже 45 суток героически сдерживают российское фашистское нашествие [в Мариуполе]», — напомнили в ВМС ВСУ.

По данным командования украинских Военно-морских сил, за это время морские пехотинцы нанесли огромные потери российским оккупантам, смогли сохранить боеспособность и «каждый день дают врагу по зубам». Более 13 батальоно-тактических групп российской армии уже утратили боеспособность.

В ВМС ВСУ привели несколько примеров героической борьбы за Мариуполь, которая «без преувеличения войдет во все учебники по военному искусству». Из соображений безопасности имена украинских морских пехотинцев пока не раскрывают.

Младший сержант М. руководит снайперской группой , которая успешна выполнила боевую задачу по уничтожению снайперов и группы прикрытия противника. «Только за неделю он лично уничтожил 10 рашистов и 8 ранил. Кроме того, морской пехотинец выявлял расположение оружия и техники противника, быстро и точно предоставлял координаты, что позволяло огневыми средствами подавить огонь противника и прекратить обстрел позиций морских пехотинцев», — рассказали в командовании ВМС ВСУ.

, которая успешна выполнила боевую задачу по уничтожению снайперов и группы прикрытия противника. «Только за неделю он лично уничтожил 10 рашистов и 8 ранил. Кроме того, морской пехотинец выявлял расположение оружия и техники противника, быстро и точно предоставлял координаты, что позволяло огневыми средствами подавить огонь противника и прекратить обстрел позиций морских пехотинцев», — рассказали в командовании ВМС ВСУ. Лейтенант В. на своем счету имеет по меньшей мере два уничтоженных вражеских танка . В частности, 6 марта морской пехотинец в окрестностях Мариуполя во время боя, несмотря на близкое расстояние и опасность попасть под вражеский обстрел, выстрелом из РПГ-7 уничтожил вражеский Т-72. 29 марта 2022 года лейтенант В. во время боя в Мариуполе уничтожил еще один вражеский танк Т-72 вместе с экипажем, на этот раз применив NLAW.

. В частности, 6 марта морской пехотинец в окрестностях Мариуполя во время боя, несмотря на близкое расстояние и опасность попасть под вражеский обстрел, выстрелом из РПГ-7 уничтожил вражеский Т-72. 29 марта 2022 года лейтенант В. во время боя в Мариуполе уничтожил еще один вражеский танк Т-72 вместе с экипажем, на этот раз применив NLAW. Кроме того, 22 марта старший матрос Г . сбил БПЛА оперативно-тактического уровня типа « Орлан».

. сбил БПЛА оперативно-тактического уровня типа Орлан». Морские пехотинцы каждый день совершают подвиги, многие из них получали ранения, но снова возвращались в бой. В частности, 9 марта во время артиллерийского обстрела по батальону морской пехоты получили ранения 8 военнослужащих. Рискуя жизнью и здоровьем, матрос Н. на автомобиле Хамер провел быструю эвакуацию раненых на безопасное расстояние. В ходе выполнения этой задачи морской пехотинец получил осколочные ранения. Однако уже через четыре дня, 13 марта 2022 года, точным выстрелом из РПГ-7 В попал в УРАЛ-4320, в результате чего был уничтожен автомобиль с боеприпасами и живая сила противника.

«И таких примеров множество. Морские пехотинцы продолжают уничтожать оккупантов, они борются за всю страну. Враг сконцентрировал огромные силы на захвате города, однако благодаря мужеству и силе всех защитников Мариуполя, планы орды до сих пор остаются только планами», — резюмировали в ВМС ВСУ.

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