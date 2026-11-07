В лесах под Лиманом, где 53-я отдельная механизированная бригада (ОМБр) имени князя Владимира Мономаха держит оборону в составе Третьего армейского корпуса, оккупанты пытаются просачиваться небольшими группами под прикрытием лесистой местности, рассказал в интервью Radio NV командир этой бригады Игорь Михайленко с позывным Черкас.

Он подтвердил, что местное лесничество представляет собой «довольно сложный театр боевых действий».

По словам Игоря Михайленко, хотя операция Вивальди на Лиманском направлении стала значительным успехом украинских сил, на участке фронта 53-й бригады это коснулось противника в меньшей степени. «Он как пытался продвинуться в нашем лесничестве, так и пытается, и продолжает эти действия, и старается держать темп», — добавил комбриг.

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Черкасс рассказал, что россияне не останавливали свои намерения продвигаться по лесным массивам. «Когда у него [противника] есть личный состав, он толкает личный состав глубоко, пытаясь инфильтрироваться в наши порядки. Проходят по 5−10−15 км лесными массивами в количестве пяти-семи военнослужащих. Когда у него потенциал спадает, то они сокращают количество этой группы до двух-трех, а иногда до одного военнослужащего, который двигается на эту же дистанцию, где его уничтожают наши военнослужащие беспилотными средствами, огнем стрелкового оружия, другими средствами», — описал Михайленко ситуацию на подконтрольных ему участках фронта.

Командир 53-й ОМБр также отметил, что в лесных массивах украинские мидлстрайки не столь эффективны, как на открытой местности, что накладывает свои особенности в противостоянии врагу.

«Мидлстрайк — это удары в глубину, по командным пунктам, по оперативным группировкам в тыловых районах, по логистике, по районам сосредоточения противника, по полигонам. Это то, как противник пытается действовать против нас, мы действуем точно так же против них», — подчеркнул Михайленко.

В то же время, комментируя методы уничтожения вражеской пехоты, комбриг рассказал, что «основная часть — это работа в глубину на логистические маршруты». «Учитывая, что лесной массив значительно затрудняет логистическое передвижение, то, соответственно, перемещение и скопление происходят так, как маленькие реки впадают в одну большую реку. Таким образом формируется общая логистическая составляющая. Задача уже бригады — формировать в этом контексте работу: выявлять противника, поражать его. Грубо говоря, сегодня в лесничестве, в нашей зоне ответственности, с противником статус-кво. Он не дает нам возможности нормально передвигаться, и мы стараемся не давать противнику возможности нормально передвигаться в этом контексте, поражая все, что попадает в поле нашего зрения», — резюмировал Михайленко.

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В то же время он подтвердил предыдущие заявления командования Третьего армейского корпуса о том, что операция Вивальди сорвала планы россиян «реализовать свою стандартную тактику действий, а именно: охват крупных застроек, крупных городов и населенных пунктов с флангов».

«Им придется либо штурмовать его в лоб, либо пытаться вновь наращивать свои усилия там, где у них есть возможности. Противник от своих планов не отказался, его группировки как стояли на тех же рубежах, направлениях, [так и стоят], и от их старшего начальника тоже поступает требование о продвижении вперёд. Поэтому, соответственно, они будут направлять в сторону Лимана все новые и новые силы, но уже это будут совершенно другие исходные рубежи, и с них начинать противнику будет гораздо труднее», — подчеркнул комбриг роль операции Вивальди.