Начальник управления РЭБ рассказал, как российским пилотам во время обороны Киева включали в эфир похоронный марш 13 сентября, 01:32 Украинский боец Сил территориальной обороны несет обломок сбитого российского Су-34 в Чернигове, 6 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

В начале полномасштабного вторжения страны-агрессора России защитники Украины включали в эфир российским летчикам похоронный марш, заставляя врага менять частоты. Об этом рассказал начальник Главного управления РЭБ и кибербезопасности полковник Иван Павленко в интервью УП, опубликованном во вторник, 12 сентября.

"…В первые дни войны, когда «орки» летали в районе Киева, мы использовали радиостанции для того, чтобы осуществлять радиоподавление управления авиации противника. Ребята тогда записали похоронный марш, который звучал в эфире у россиян", — вспомнил он.



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Павленко отметил, что об успешности радиоподавления можно говорить по тому, что противник меняет частоты, и тогда российские оккупанты меняли их «мгновенно».



«10 секунд — изменение. Положительный эффект сразу», — подчеркнул он.

Полковник также рассказал, что эффективность РЭБ всегда измеряют в процентах.

«Например, берем сеть связи танкового батальона. Там есть, допустим, 10 радиолиний. Если мы подавили все радиолинии, то связь называется сорванной, это 100%. Если подавили 70%, это называется нарушена. Если подавили 50%, называется затруднена. Так считается эффективность радиоэлектронной борьбы на примере связи», — объяснил он.