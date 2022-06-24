На Днепре сформировали первый дивизион речных катеров для усиления обороны Киева 24 июня, 12:33 Цей матеріал також доступний українською В Украине сформировали первый дивизион флотилии речных катеров на Днепре (Фото:АрмияInform/Дмитрий Чалый)

На Днепре сформировали первый дивизион флотилии речных катеров для усиления обороны Киева.

Об этом сообщил командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа.

«Начавшаяся со всех сторон полномасштабная агрессия Российской Федерации заставила нас смотреть не только на артерии на юге, но и конечно на севере нашей страны. По инициативе командования Сухопутных войск нами был сформирован общий дивизион военных катеров на севере Днепра, для его защиты и обеспечения поддержки сухопутных войск в приречных операционных районах», — пояснил он.

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По словам Неижпапы, дивизион уже выполняет задания в подчинении Сил обороны Киева.

В будущем планируется создать флотилию речных катеров на Днепре, состоящую из нескольких дивизионов, и усилить ее морской пехотой.

Состав будет расширяться за счет строительства новых катеров и получения катеров от партнеров.

22 июня командующий группировкой сил и средств обороны города Киева Александр Павлюк рассказал, что вокруг столицы создали эффективную систему ПВО, однако угроза массированного ракетного удара со стороны оккупантов существует.

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