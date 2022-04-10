Оборона Харьковской области: ВСУ уничтожили колонну вражеской техники под Изюмом — глава ОВА 10 апреля, 11:42 Цей матеріал також доступний українською Колонна российской техники возле города Изюм, архивное иллюстративное спутниковое фото от 24 марта 2022 года (Фото:Satellite image 2022 Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

В ночь на 10 апреля в Харьковской области Вооруженные силы Украины уничтожили колонну российских войск, направлявшуюся в сторону Изюма, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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«Сегодня ночью очередных успехов добились наши военные ВСУ — уничтожена большая колонна вражеской техники и живой силы, которая направлялась в сторону Изюма», — рассказал Синегубов.

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Также, по его словам, в Ольховке ВСУ полностью завершили зачистку территории. Синегубов подтвердил, что бойцы 92-й бригады обнаружили яму с трупами российских солдат. «Пример того, как эти изверги поступают даже со „своими“», — добавил глава ОВА.

Он рассказал, что власти области продолжают эвакуацию из Лозовой, откуда уже выехали около 20 тысяч человек, и пытаются увеличить объемы гуманитарной помощи территориальным общинам.

«В Харькове также по-прежнему работают пункты выдачи [гуманитарной помощи]. Областной логистический штаб продолжает получать самое необходимое: продукты питания, средства гигиены и т. д. Всех волонтеров, которые могут помогать, прошу обращаться в органы местного самоуправления и РГА», — призвал Синегубов.

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