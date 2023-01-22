Является стратегически правильной попыткой. В ISW объяснили, почему многомесячная оборона Бахмута имеет решающее значение 22 января, 07:28 Вид на Бахмут (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Украинская оборона Бахмута в Донецкой области, вероятно, является стратегически правильной попыткой, несмотря на ее потери для Украины.

Об этом говорится в ежедневной сводке Американского Института изучения войны (ISW).

«Если бы российские войска взяли его относительно быстро и малой кровью, они могли бы надеяться на расширение операций таким образом, что Украина могла бы с спешкой построить оборонительные позиции на менее благоприятной местности», — отмечают в ISW.

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Аналитики сообщают, что ранее Силы обороны Украины использовали схожую тактику постепенного истощения российских войск в Лисичанске.

Там также, как и в Бахмуте, российские войска вынуждены были добиваться незначительных тактических успехов ценой больших потерь личного состава и техники. В результате произошел контролируемый уход украинцев из этого района, однако захват Лисичанской и административной границы Луганской области быстро оказался для российских войск в оперативном отношении незначительным, а наступательные операции истощенных войск застопорились летом-осенью 2022 года.

«Украинская оборона Бахмута, вероятно, будет способствовать аналогичному (с ситуацией в Лисичанске — ред.) результата — российские силы перебрасывают в этот район силы и технику с мая 2022 года и еще не добились каких-либо значительных успехов в оперативном отношении, серьезно угрожающих украинской обороне этого района», — информируют в разведке.

В ISW оценивают, что украинские силы фактически умеряют российские войска, технику и общий оперативный центр в Бахмуте, тем самым препятствуя способности России продолжать наступление в других местах.

В первые недели 2023 года Россия сосредоточила максимальные усилия на попытке захватить Соледар, там продолжаются ожесточенные бои.

По данным Минобороны, оккупанты бросили на донецкое направление почти все основные силы. Представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый сообщал, что Россия использует там боевые подразделения «вагнеровцев», а также подразделения других видов войск РФ.

Заместитель министра обороны Анна Маляр говорила, что подступы к позициям защитников Украины усеяны телами оккупантов.