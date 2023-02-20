Пограничники в районе Бахмута совершили контратаку, уничтожены шесть оккупантов — ГПСУ

20 февраля, 18:30
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В пригороде Бахмута наши защитники огнем из стрелкового оружия остановили продвижение двух десятков вагнеровцев (Фото:dpsu.gov.ua)

В пригороде Бахмута наши защитники огнем из стрелкового оружия остановили продвижение двух десятков вагнеровцев (Фото:dpsu.gov.ua)

В районе Бахмута Донецкой области украинские пограничники совершили контратаку. В бою были уничтожены шесть российских оккупантов.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины в Telegram.

«За прошедшие сутки охранники границы отбили шесть атак противника и провели одну контратаку. В бою пограничники-минометчики отразили атаку пехоты противника», — говорится в сообщении.

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По их данным, в пригороде Бахмута наши защитники огнем из стрелкового оружия остановили продвижение двух десятков «вагнеровцев», которые закрепились в сооружениях и ожидали огневую поддержку.

«Пограничники-разведчики во взаимодействии с воинами ВСУ контратаковали врага. В ближнем бою уничтожены 6 захватчиков, 9 ранены, остальные окупанты сбежали», — добавили пограничники.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ будут продолжать удерживать Бахмут, но «не любой ценой».

Министр обороны Алексей Резников говорил, что удержание Бахмута — это военный вопрос и в ВСУ четко понимают, что город перемалывает российский ресурс.

https://www.youtube.com/embed/c7ErTyqhtSw
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Донецкая область Госпогранслужба Украины Бахмут Контратака

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