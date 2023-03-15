В Бахмуте с мая не построили линию обороны — Бутусов 15 марта, 18:37 Спутниковый снимок Бахмута, 6 марта 2023 года (Фото:Maxar Technology/Handout via REUTERS)

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов рассказал Radio NV, что в Бахмуте, битва за который продолжается с первых чисел мая, до сих пор не построили линию обороны.

«Я был 1 мая в Бахмуте, видел, как идет наступление. И приезжаю сейчас. И вот как я тогда не видел линии обороны в тех направлениях, где нужно, так и сейчас. Прошло сколько уже месяцев, что трудно даже посчитать — семь-восемь-девять месяцев. Там до сих пор люди выдвигаются в голое поле, в посадку. У нас вопрос в инженерной технике, в количестве экскаваторов, у нас их не хватает в стране? Нельзя за девять месяцев нарыть оборонительные полосы, закрыть бетоном, плитами, защитить людей от обстрелов. Я просто не понимаю», — сказал Бутусов в эфире Radio NV.

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Он подчеркнул, что кто-то за это должен отвечать и из-за этого гибнут люди.

«Это надо сказать, чтобы наконец начать к этому относиться ответственно. Мы этого не слышим, никаких разговоров нет», – обратил внимание журналист.

По словам Бутусова, ему хотелось бы, чтобы «высокие руководители, которые делают фотографии на фронте» «один раз посидели несколько часов в каком-то передовом взводном опорном пункте».

«Или сами пытались почувствовать то, что испытывает обычный мобилизованный, когда его бросают на передовую на необорудованную посадку. Несколько часов: заехать и испытать, какие эмоции это вызывает, примерить на себя. Чтобы не максимум из батальонных КНП (командно-наблюдательного пункта — ред.) делать фотографии, а немного дальше. И сразу, мне кажется, многое прояснится. А если это делать регулярно, я уверен, что будут более системные действия», — сказал журналист.

По его словам, оккупанты захватили восточную часть Бахмута и пытаются полностью его окружить с севера.

14 марта заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что на севере Бахмута Донецкой области у ВСУ есть «некоторые значительные успехи».

Она подчеркнула, что в Бахмуте уничтожается враг в большом количестве и таким образом уменьшаются наступательные возможности врага.

Ранее в этот день президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Все участники поддержали продолжение удержания и защиты Бахмута.

Накануне командующий Сухопутными войсками генерал Александр Сырский заявил, что ситуация в Бахмуте остается сложной, боевики ЧВК Вагнера пытаются прорваться в центральные районы города.