Украина вернула тела еще 64 погибших защитников Азовстали 14 июня, 12:22 Цей матеріал також доступний українською Тела погибших защитников Азовстали удалось вернуть в рамках обмена в Запорожской области (Фото:Минреинтеграции/Facebook)

Во вторник, 14 июня, Украина вернула тела еще 64 погибших защитников Азовстали в Мариуполе в рамках обмена телами погибших военнослужащих в Запорожской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины в Facebook.

«Украина вернула тела 64 героических защитников Азовстали для достойного их захоронения», — отметили там.

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В Минреинтеграции рассказали, что договоренность об обмене была достигнута в результате переговоров с участием уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олега Котенко.

Операция проводилась при сотрудничестве ведомства, а также ГУР Минобороны, СБУ, Генштаба ВСУ и других силовых структур Украины.

Процесс возвращения тел погибших украинских бойцов продолжается. Он проходит в соответствии с нормами Женевской конвенции.

4 июня стало известно, что Украина и РФ впервые провели обмен телами погибших военных по формуле «160 на 160».

7 июня в ГУР МО уточнили, что уже удалось вернуть тела 210 украинских военных, большинство из них обороняли Азовсталь.

На данный момент идет процесс опознания.





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