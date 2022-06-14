Украина вернула тела еще 64 погибших защитников Азовстали
Тела погибших защитников Азовстали удалось вернуть в рамках обмена в Запорожской области (Фото:Минреинтеграции/Facebook)
Во вторник, 14 июня, Украина вернула тела еще 64 погибших защитников Азовстали в Мариуполе в рамках обмена телами погибших военнослужащих в Запорожской области.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины в Facebook.
«Украина вернула тела 64 героических защитников Азовстали для достойного их захоронения», — отметили там.
В Минреинтеграции рассказали, что договоренность об обмене была достигнута в результате переговоров с участием уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олега Котенко.
Операция проводилась при сотрудничестве ведомства, а также ГУР Минобороны, СБУ, Генштаба ВСУ и других силовых структур Украины.
Процесс возвращения тел погибших украинских бойцов продолжается. Он проходит в соответствии с нормами Женевской конвенции.
4 июня стало известно, что Украина и РФ впервые провели обмен телами погибших военных по формуле «160 на 160».
7 июня в ГУР МО уточнили, что уже удалось вернуть тела 210 украинских военных, большинство из них обороняли Азовсталь.
На данный момент идет процесс опознания.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.