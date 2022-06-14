Украина вернула тела еще 64 погибших защитников Азовстали

14 июня, 12:22
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Тела погибших защитников Азовстали удалось вернуть в рамках обмена в Запорожской области (Фото:Минреинтеграции/Facebook)

Тела погибших защитников Азовстали удалось вернуть в рамках обмена в Запорожской области (Фото:Минреинтеграции/Facebook)

Во вторник, 14 июня, Украина вернула тела еще 64 погибших защитников Азовстали в Мариуполе в рамках обмена телами погибших военнослужащих в Запорожской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины в Facebook.

«Украина вернула тела 64 героических защитников Азовстали для достойного их захоронения», — отметили там.

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В Минреинтеграции рассказали, что договоренность об обмене была достигнута в результате переговоров с участием уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олега Котенко.

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Операция проводилась при сотрудничестве ведомства, а также ГУР Минобороны, СБУ, Генштаба ВСУ и других силовых структур Украины.

Процесс возвращения тел погибших украинских бойцов продолжается. Он проходит в соответствии с нормами Женевской конвенции.

https://www.facebook.com/MReintegration/posts/326788786296167

4 июня стало известно, что Украина и РФ впервые провели обмен телами погибших военных по формуле «160 на 160».

7 июня в ГУР МО уточнили, что уже удалось вернуть тела 210 украинских военных, большинство из них обороняли Азовсталь.

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На данный момент идет процесс опознания.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Мариуполь Азовсталь Война России против Украины

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