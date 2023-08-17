«Признавать свои страхи — уже смело». Минобороны запустило кампанию для обновления данных в ТЦК

17 августа, 18:12
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Министерство обороны представило кампанию для обновления данных в ТЦК (Фото:Мілітарі Медіа Центр / Facebook)

Министерство обороны представило кампанию для обновления данных в ТЦК (Фото:Мілітарі Медіа Центр / Facebook)

Министерство обороны в четверг, 17 августа, запустило информационную кампанию Обновляй данные в ТЦК.

Заместительница министра обороны Анна Маляр написала в Telegram, что основная идея кампании в том, что признавать собственные страхи — уже смело, а армии нужны смелые люди. В рамках кампании известные защитники Украины честно рассказывают о том, что они тоже боятся, но преодолевают свои страхи. Маляр подчеркнула, что ради победы это может сделать каждый.

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Мілітарі Медіа Центр / Facebook
Фото: Мілітарі Медіа Центр / Facebook
Мілітарі Медіа Центр / Facebook
Фото: Мілітарі Медіа Центр / Facebook
Мілітарі Медіа Центр / Facebook
Фото: Мілітарі Медіа Центр / Facebook
Мілітарі Медіа Центр / Facebook
Фото: Мілітарі Медіа Центр / Facebook
Мілітарі Медіа Центр / Facebook
Фото: Мілітарі Медіа Центр / Facebook

Замминистра обороны также показала два видеоролика в рамках кампании, в которых герой-подросток побеждает свой страх.

«Он — воин. Он — герой. Он — победитель. Ведь бояться — это нормально: и неважно, мальчик ты и стоишь перед дверью темного подвала, или ты боец и готовишься к штурму здания, где засел враг», — написала она.

Как сообщает АрміяInform, во время презентации кампании Маляр рассказала, что Минобороны пришло к выводу, что люди не приходят обновить свои данные в ТЦК из-за страха. Поэтому в кампании решили отказаться от классического призыва «Приходите — обновляйте» и обратились к креативным агентствам, бизнесу и психологам, чтобы разработать «кампанию, в которой мы будем беспрецедентно искренними».

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Материалы кампании будут транслировать в телемарафоне и на других телеканалах, на радио, в кинотеатрах, в поездах Укрзализныци, они появятся на баннерах в интернете, в соцсетях Минобороны и ВСУ и на других площадках.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Минобороны Украины Военное положение Министерство обороны Украины Воинский учет Война России против Украины Анна Маляр территориальные центры комплектования ТЦК

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