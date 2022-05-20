В Киевской области выявлено 13 потерпевших от сексуальных преступлений, совершенных оккупантами — МВД

20 мая, 15:23
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Полиция обнаружила 13 потерпевших от сексуальных преступлений, совершенных оккупантами (Фото:МВД)

Полиция обнаружила 13 потерпевших от сексуальных преступлений, совершенных оккупантами (Фото:МВД)

За месяц работы в Киевской области специальная полицейская мобильная группа обнаружила 13 потерпевших от сексуальных преступлений, совершенных российскими оккупантами.

Война России против Украины — главные события 20 мая

Об этом сообщила заместитель министра внутренних дел Украины Екатерина Павличенко.

За этот период:

  • проработан 21 населенный пункт;
  • опрошено около 340 человек;
  • выявлено 13 потерпевших от сексуальных преступлений;
  • начато досудебное расследование в двух уголовных производствах по фактам совершения изнасилований российскими оккупантами.
Видео дня
https://www.youtube.com/embed//lYdqS2c0k6A

«С 10 мая такая группа работает в Сумской области. Дальше будем расширяться на другие деоккупированные области», — сказала Павличенко.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Полиция Киевская область Война России против Украины

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