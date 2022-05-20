В Киевской области выявлено 13 потерпевших от сексуальных преступлений, совершенных оккупантами — МВД
Полиция обнаружила 13 потерпевших от сексуальных преступлений, совершенных оккупантами (Фото:МВД)
За месяц работы в Киевской области специальная полицейская мобильная группа обнаружила 13 потерпевших от сексуальных преступлений, совершенных российскими оккупантами.
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Об этом сообщила заместитель министра внутренних дел Украины Екатерина Павличенко.
За этот период:
- проработан 21 населенный пункт;
- опрошено около 340 человек;
- выявлено 13 потерпевших от сексуальных преступлений;
- начато досудебное расследование в двух уголовных производствах по фактам совершения изнасилований российскими оккупантами.
«С 10 мая такая группа работает в Сумской области. Дальше будем расширяться на другие деоккупированные области», — сказала Павличенко.
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