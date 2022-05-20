В Киевской области выявлено 13 потерпевших от сексуальных преступлений, совершенных оккупантами — МВД 20 мая, 15:23 Цей матеріал також доступний українською Полиция обнаружила 13 потерпевших от сексуальных преступлений, совершенных оккупантами (Фото:МВД)

За месяц работы в Киевской области специальная полицейская мобильная группа обнаружила 13 потерпевших от сексуальных преступлений, совершенных российскими оккупантами.

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Об этом сообщила заместитель министра внутренних дел Украины Екатерина Павличенко.

За этот период:

проработан 21 населенный пункт;

опрошено около 340 человек;

выявлено 13 потерпевших от сексуальных преступлений;

начато досудебное расследование в двух уголовных производствах по фактам совершения изнасилований российскими оккупантами.

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«С 10 мая такая группа работает в Сумской области. Дальше будем расширяться на другие деоккупированные области», — сказала Павличенко.

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