Обнаружены тела еще 4 погибших. Количество жертв в Часовом Яру выросло до 41 человека — ГСЧС

12 июля, 18:08
В Часовом Яру были полностью разрушены два подъезда пятиэтажного дома (Фото:ДСНС України/Facebook)

В Часовом Яру были полностью разрушены два подъезда пятиэтажного дома (Фото:ДСНС України/Facebook)

При разборе завалов дома в городе Часов Яр Донецкой области, который российские войска обстреляли ракетами, обнаружены тела 41 человека, сообщает пресс-служба ГСЧС.

«По состоянию на 16:40 во время проведения аварийно-спасательных работ в пятиэтажном жилом доме в городе Часов Яр обнаружены тела еще 4 погибших», — пишет пресс-служба в Facebook.

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Таким образом всего обнаружены тела 41 погибшего, из которых один ребенок, добавили в ГСЧС. Также из-под завалов удалось спасти девять человек, напомнили в ведомстве. Работы по разбору завалов продолжаются.

https://www.facebook.com/watch/?v=787371448934606
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Ранее сообщалось о 38 жертвах.

Вечером 9 июля россияне выпустили четыре ракеты по городу Часов Яр.

Глава ОВА Павел Кириленко сообщил, что были полностью разрушены два подъезда пятиэтажного дома.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Донецкая область Российская агрессия Война России против Украины

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