Обнародованы личные данные генералов, стоящих за зверствами ВС РФ в Мариуполе и под Киевом

14 апреля, 15:51
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На совести российских генералов смерти тысяч украинцев (Фото:ГУР)

На совести российских генералов смерти тысяч украинцев (Фото:ГУР)

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В четверг, 14 апреля, Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало личные данные российских генералов, руководивших военными преступлениями ВС РФ в Мариуполе и под Киевом.

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Первый из них — Валерий Солодчук, который командует подразделениями 36-й армии выделенными в состав группировки Восток, а в период с осени 2014-го до весны 2015 года руководил на временно оккупированной территории Донецкой области так называемым 1-м армейским корпусом.

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«В период с февраля по апрель 2022 руководил действиями подчиненных сил во время операции по захвату Киева с западного направления», — говорится в сообщении.

Вторым военным преступником является Александр Дворников.

С 8 апреля 2022 года он назначен единым командующим группировкой российских войск, участвующих во вторжении в Украину.

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«Подчиненные ему подразделения вооруженных сил и войск национальной гвардии России причастны к военным преступлениям против мирного населения Мариуполя», — подчеркнули в ГУР.

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/291532169824877
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Российские военные Военные преступления Генералы Война России против Украины

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