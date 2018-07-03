Обнародовано видео уничтожения "третьей силой" позиции оккупантов в районе Авдеевки

В Сети появилось видео уничтожения укрепленной позиции российских оккупационных сил в районе Авдеевки Донецкой области.
Соответствующий ролик опубликовал у себя в Facebook волонтер Юрий Мысягин.
По его словам, минимальное расстояние между оккупантами и бойцами 92-й бригады ВСУ на данном участке составляют от 100-200 метров.
Как отмечается, удар по позициям противника нанесла некая "неизвестная третья сила".
В то же время, кто именно стоит за уничтожением укрепления, не сообщается.
"В результате ее неожиданного появления был уничтожен один из блиндажей противника. Теперь в том районе сепаратисты вынуждены ходить с задранными верх головами", - отметил Мысягин.
Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли мощный удар по позициям оккупантов на Светлодарской дуге.
Комментарии
Правила комментирования