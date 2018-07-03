03 июля 2018, вторник

Обнародовано видео уничтожения "третьей силой" позиции оккупантов в районе Авдеевки

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Кто именно нанес удар по позициям гибридных сил РФ, не сообщается
Скриншот

Кто именно нанес удар по позициям гибридных сил РФ, не сообщается

В Сети появилось видео уничтожения укрепленной позиции российских оккупационных сил в районе Авдеевки Донецкой области.

Соответствующий ролик опубликовал у себя в Facebook волонтер Юрий Мысягин.

По его словам, минимальное расстояние между оккупантами и бойцами 92-й бригады ВСУ на данном участке составляют от 100-200 метров.

Как отмечается, удар по позициям противника нанесла некая "неизвестная третья сила".

В то же время, кто именно стоит за уничтожением укрепления, не сообщается.

"В результате ее неожиданного появления был уничтожен один из блиндажей противника. Теперь в том районе сепаратисты вынуждены ходить с задранными верх головами", - отметил Мысягин.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли мощный удар по позициям оккупантов на Светлодарской дуге.

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