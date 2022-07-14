Появилось видео удара российских ракет по школе в Николаеве
Кроме школы, пострадали также отель Николаев и здание ТРЦ (Фото:Коллаж НВ)
В соцсетях обнародовали видео удара ВС РФ, нанесенного по Николаеву утром 14 июля.
Как видно на опубликованных кадрах, сразу две российские ракеты попала прямо по территории одной из школ города, что привело к масштабным разрушениям.
Кроме того, в результате обстрела пострадали также отель Николаев, здание торгово-развлекательного центра и другие объекты гражданской инфраструктуры.
В то же время никто из мирных жителей не пострадал, и лишь один человек получил ранения.
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