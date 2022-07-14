Появилось видео удара российских ракет по школе в Николаеве 14 июля, 12:53 Кроме школы, пострадали также отель Николаев и здание ТРЦ (Фото:Коллаж НВ)

В соцсетях обнародовали видео удара ВС РФ, нанесенного по Николаеву утром 14 июля.

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Как видно на опубликованных кадрах, сразу две российские ракеты попала прямо по территории одной из школ города, что привело к масштабным разрушениям.

Кроме того, в результате обстрела пострадали также отель Николаев, здание торгово-развлекательного центра и другие объекты гражданской инфраструктуры.

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В то же время никто из мирных жителей не пострадал, и лишь один человек получил ранения.

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