Появилось видео удара российских ракет по школе в Николаеве

14 июля, 12:53
Кроме школы, пострадали также отель Николаев и здание ТРЦ (Фото:Коллаж НВ)

Кроме школы, пострадали также отель Николаев и здание ТРЦ (Фото:Коллаж НВ)

В соцсетях обнародовали видео удара ВС РФ, нанесенного по Николаеву утром 14 июля.

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Как видно на опубликованных кадрах, сразу две российские ракеты попала прямо по территории одной из школ города, что привело к масштабным разрушениям.

https://twitter.com/TpyxaNews/status/1547492294953148416

Кроме того, в результате обстрела пострадали также отель Николаев, здание торгово-развлекательного центра и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Видео дня

В то же время никто из мирных жителей не пострадал, и лишь один человек получил ранения.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Николаев Российская агрессия Ракетные удары Военные преступления Война России против Украины

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