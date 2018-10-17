Обнародовано видео, снятое студентами непосредственно во время теракта в колледже в Керчи

Студенты политехнического колледжа в оккупированной Керчи опубликовали в Сети видео, снятое непосредственно во время теракта, который произошел там в среду, 17 октября.
На нем, в частности, слышны крики людей и выстрелы, звучащие в здании учебного заведения.
Судя по комментариям студентов, в первые минуты теракта они не понимали, что на самом деле происходит.
Внимание - присутствует ненормативная лексика
Кроме того, на еще одном видео, снятом авторегистратором одной из машин, припаркованных возле колледжа, можно услышать звук взрыва, который прогремел в его столовой.
Ранее сообщалось, что в колледже в оккупированной Керчи прогремел взрыв.
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Согласно предварительным данным, в результате инцидента погибли 19 человек, еще около 50 получили ранения.
Очевидцы рассказали, что взрыв произошел в помещении столовой.
В свою очередь российские силовики заявили, что в колледже сработало взрывное устройство.
Позже в СК РФ заявили, что предполагаемым террористом оказался 18-летний студент этого же колледжа Владислав Росляков. После нападения он покончил с собой. Его мотивы пока не известны.
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