17 октября 2018, среда

Обнародовано видео, снятое студентами непосредственно во время теракта в колледже в Керчи

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
На видео слышны звуки стрельбы
Скриншот

На видео слышны звуки стрельбы

Студенты политехнического колледжа в оккупированной Керчи опубликовали в Сети видео, снятое непосредственно во время теракта, который произошел там в среду, 17 октября.

На нем, в частности, слышны крики людей и выстрелы, звучащие в здании учебного заведения.

Судя по комментариям студентов, в первые минуты теракта они не понимали, что на самом деле происходит.

Внимание - присутствует ненормативная лексика

Кроме того, на еще одном видео, снятом авторегистратором одной из машин, припаркованных возле колледжа, можно услышать звук взрыва, который прогремел в его столовой.

Ранее сообщалось, что в колледже в оккупированной Керчи прогремел взрыв.

Согласно предварительным данным, в результате инцидента погибли 19 человек, еще около 50 получили ранения.

Очевидцы рассказали, что взрыв произошел в помещении столовой.

В свою очередь российские силовики заявили, что в колледже сработало взрывное устройство.

Позже в СК РФ заявили, что предполагаемым террористом оказался 18-летний студент этого же колледжа Владислав Росляков. После нападения он покончил с собой. Его мотивы пока не известны.

Украина 2020. Экономика

Не пропустите! Уже завтра, 18 октября, состоится лекция НВ «Экономика 2020». Новый курс или старые реформы? Приватизация или откаты? Доллар по 8 или 50? Рост или дефолт? Спикеры: Андрей Коболев, Виктор Пинзеник, Оксана Маркарова, Ольга Гуцал.

Попасть на лекцию
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове