Обнародовано видео с моментом подрыва террориста Захарченко

Захарченко был взорван в Донецке 31 августа

В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент взрыва в кафе Сепар в оккупированном РФ Донецке, в результате которого был ликвидирован главарь пророссийской террористической организации "ДНР" Александр Захарченко.

На обнародованных кадрах видно, как террорист вместе с охраной заходит в помещение, после чего раздается мощный взрыв.

Напомним, главарь пророссийской террористической организации "ДНР" Александр Захарченко был убит 31 августа в результате взрыва в ресторане Сепар в оккупированном Донецке.

Его место занял Дмитрий Трапезников, который вскоре был смещен Денисом Пушилиным.