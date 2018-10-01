Обнародовано видео с моментом подрыва террориста Захарченко

В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент взрыва в кафе Сепар в оккупированном РФ Донецке, в результате которого был ликвидирован главарь пророссийской террористической организации "ДНР" Александр Захарченко.
На обнародованных кадрах видно, как террорист вместе с охраной заходит в помещение, после чего раздается мощный взрыв.
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Напомним, главарь пророссийской террористической организации "ДНР" Александр Захарченко был убит 31 августа в результате взрыва в ресторане Сепар в оккупированном Донецке.
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Его место занял Дмитрий Трапезников, который вскоре был смещен Денисом Пушилиным.
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