Обнародовано видео нападения неизвестных в противогазах на офис ЛГБТ-сообщества в Харькове

В Сети появилось видео нападения неизвестных на офис ЛГБТ-сообщества PrideHub, которое произошло в Харькове в среду, 4 июля.
Соответствующий ролик, снятый камерой наружного наблюдения, был опубликован на странице проекта UA: Харків в Facebook.
На обнародованных кадрах видно, что в нападении участвовали восемь человек в противогазах.
Ранее сообщалось, что в Харькове напали на офис местного ЛГБТ-сообщества, расположенный в Подольском переулке.
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