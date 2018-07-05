Обнародовано видео нападения неизвестных в противогазах на офис ЛГБТ-сообщества в Харькове

В нападении приняли участие восемь человек

В Сети появилось видео нападения неизвестных на офис ЛГБТ-сообщества PrideHub, которое произошло в Харькове в среду, 4 июля.

Соответствующий ролик, снятый камерой наружного наблюдения, был опубликован на странице проекта UA: Харків в Facebook.

На обнародованных кадрах видно, что в нападении участвовали восемь человек в противогазах.

Ранее сообщалось, что в Харькове напали на офис местного ЛГБТ-сообщества, расположенный в Подольском переулке.

Ворвавшись в помещение, они начали срывать картины и крушить мебель, после чего бросили дымовую шашку.