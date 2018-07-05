05 июля 2018, четверг

Обнародовано видео нападения неизвестных в противогазах на офис ЛГБТ-сообщества в Харькове

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
В нападении приняли участие восемь человек
Скриншот

В нападении приняли участие восемь человек

В Сети появилось видео нападения неизвестных на офис ЛГБТ-сообщества PrideHub, которое произошло в Харькове в среду, 4 июля.

Соответствующий ролик, снятый камерой наружного наблюдения, был опубликован на странице проекта UA: Харків в Facebook.

На обнародованных кадрах видно, что в нападении участвовали восемь человек в противогазах.

Ранее сообщалось, что в Харькове напали на офис местного ЛГБТ-сообщества, расположенный в Подольском переулке.

Ворвавшись в помещение, они начали срывать картины и крушить мебель, после чего бросили дымовую шашку.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове