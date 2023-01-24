CNN получили отчет ГУР о тактике наемников ЧВК Вагнера в Украине 24 января, 12:15 Вагнеровцев используют как пушечное мясо, не считаясь ни с какими потерями (Фото:REUTERS/Igor Russak)

В распоряжении журналистов оказался отчет Главного управления разведки Министерства обороны о тактике ведения боевых действий российской ЧВК Вагнера в Украине.

Как сообщает CNN, согласно докладу от декабря 2022 года, в отличии от мобилизованных солдат, подразделения российских наемников, действующие в районе Бахмута, представляют «уникальную угрозу на близком расстоянии», даже если несут «чрезвычайные потери».

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Причиной этого в ГУР называют то, что смерти вагнеровцев ни для кремлевского режима, ни для гражданского общества РФ никакого значения не имеют.

Кроме того, у них нет возможности отступить без приказа командования, а за попытку сдаться в плен украинским военным боевиков ждет жестокая расплата.

Согласно перехвату телефонного разговора одного из наемников, такие действия воспринимаются как измена, за которой может последовать казнь или другое наказание, в том числе кастрация.

Штурмовые подразделения российской ЧВК состоят из мобильных групп численностью около десяти и меньше человек, использующие в качестве вооружения автоматы, противотанковые гранатометы и дроны, которые в докладе украинской разведки отмечены как «ключевой элемент» их тактики.

Первая волна вагнеровцев при атаке состоит из осужденных, потери которых составляют до 80% личного состава, а уже за ними следуют более опытные наемники с тепловизорами и приборами ночного видения.

В случае, если штурмовикам удается занять позицию, они пытаются окопаться, несмотря на свою уязвимость из-за открытой местности, запрашивая для прикрытия артиллерийскую поддержку.

В то же время в ГУР отмечают отсутствие налаженной координации между ЧВК и российскими военными, что снижает потенциал наемников.

Несмотря на все это, в докладе указывается, что тактика вагнеровцев является «единственной эффективной для плохо обученных мобилизованных, которые составляют большинство российских сухопутных войск», в связи с чем высказывается предположение, что ВС РФ, возможно, попытается каким-то образом перенять ее себе, что стало бы значительным изменением их традиционной опоры на крупные механизированные подразделения.