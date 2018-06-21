Омбудсмен РФ: Голодовка Сенцова фактически как лечебная

Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова сравнила голодовку режиссера Олега Сенцова в российской колонии с "лечебным голоданием".

В интервью Новой газете она заявила, что украинец "получает поддерживающую терапию: витамины, глюкозу, белки".

"То есть у него фактически там как лечебное голодание получается. Ну а так голодовка, протест – это его законное право", - рассказала она.

Кроме того, российский омбудсмен утверждает, что Сенцов не похудел, "он даже прибавил несколько килограммов".

"Писали, что у него зубы выпали, что там чуть ли не цинга, – это не так, зубы на месте. Он обрит наголо, но выглядит хорошо", - сказала Москалькова.

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25 августа 2015 Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима.

Украинец был захвачен российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвиняли в якобы подготовке терактов на полуострове во время оккупации Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.

14 мая 2018 года Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.