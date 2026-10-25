«Мы ничего ни на что не меняем»: Зеленский заявил, что вопрос территорий является для Украины красной линией

Зеленский заявил, что вопрос о территориях можно обсуждать только на самом высоком уровне (Фото: V_Zelenskiy_official / Telegram)

США часто поднимали вопрос о так называемом обмене территориями между Украиной и государством-агрессором РФ. Но этот вопрос может обсуждаться только на уровне глав двух государств.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью Алле Мазур, вышедшем в воскресенье, 25 октября.

«Вопрос территорий — это красная линия, которая может обсуждаться исключительно на уровне лидеров», — подчеркнул он.

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Зеленский отметил, что для украинской стороны вопрос территорий всегда был константой, а американские переговорщики поднимали его уже давно.

«Есть разные форматы для предложений и переговоров», — сказал президент Украины.

«Все должны понять: мы ничего ни на что не меняем», — подчеркнул Владимир Зеленский.

Он уточнил, что территориальные вопросы могут обсуждаться только на уровне лидеров, а другие вопросы — на уровне технических групп.

«Итак, в ноябре все это можно будет обсудить», — сказал Зеленский.

22 октября президент Зеленский в интервью американскому телеканалу CNN во второй раз за последние несколько дней допустил возможность замораживания боевых действий вдоль линии фронта, но подчеркнул, что «никто не признает временно оккупированные украинские территории российскими».

24 октября британский телеканал Sky News со ссылкой на представителя США сообщил, что следующий раунд переговоров между украинской, американской и российской делегациями может состояться в Абу-Даби (ОАЭ) или Швейцарии. Российские пропагандистские СМИ писали, что это может произойти в первой половине ноября.