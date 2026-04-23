«Дай Бог, чтобы все получилось». Зеленский анонсировал новый обмен военнопленными

Президент Владимир Зеленский заявил, что ожидается новый обмен военнопленными между Украиной и страной-агрессором Россией.

«Сейчас мы ожидаем еще один обмен, дай Бог, чтобы все получилось», — сказал глава государства во время общения с журналистами четверг, 23 апреля.

Как сообщает Интерфакс-Украина, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов на полях Киевского форума по безопасности отметил, что работа над обменом военнопленными продолжается.

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«Обменный процесс? Как раз вот сейчас очередной список получили. Это просто юридические преграды небольшие со стороны РФ. Не переживайте, все будет хорошо», — подчеркнул он.

Накануне Пасхи Украина вернула из российского плена 182 человека — 175 военных и 7 гражданских. Большинство из тех, кого обменяли, были в плену с 2022 года.

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными заявлял, что во время обмена 11 апреля удалось освободить 25 офицеров, которых ранее российская сторона категорически отказывалась отдавать. Большая часть освобожденных защитников попала в плен во время обороны Мариуполя.