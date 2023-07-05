Обмен водительского удостоверения упрощен: какие документы не являются обязательными

5 июля, 10:16
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Обмен водительского удостоверения (Фото:didesign/depositphotos)

Обмен водительского удостоверения (Фото:didesign/depositphotos)

В период военного положения замена водительского удостоверения осуществляется без предоставления медицинской справки.

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Об этом напомнил главный сервисный центр МВД.

Каких документов достаточно для обмена удостоверения

Если вы решили обменять водительское удостоверение, стоит помнить такие моменты:

Видео дня

— обмен документа впервые можно делать только после окончания срока его действия (на следующий день или позже);

— в период военного положения замена водительского осуществляется без предоставления медицинской справки, только паспорт, идентификационный код и водительское удостоверение;

— услуга по обмену водительского удостоверения предоставляется только лицу, осуществляющему обмен.

В МВД также напомнили, что водительское удостоверение (выданное впервые), срок которого закончился в период военного положения и в течение года со дня его отмены, продолжает действовать на территории Украины.

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Как обменять водительское удостоверение в приложении Дія

Начиная с мая 2023 года, заявление о замене водительского удостоверения можно подать через приложение Дія. Готовое водительское удостоверение можно получить в сервисном центре МВД. Или же вы можете отказаться от пластикового документа и получить электронное водительское удостоверение.

Почему нужно заменять водительское удостоверение:

— если вы потеряли или повредили свое водительское удостоверение;

— если вы сменили свою фамилию;

— если срок действия вашего первого удостоверения закончился;

— если вы хотите обменять свое пластиковое удостоверение на электронное.

Для получения услуги через Дію нужно:

1.Авторизоваться в приложении.

2.Обновить приложение, чтобы услуга стала доступной.

3.Нажать Услуги.

4.Нажать Замена водительского удостоверения.

5.Выбрать причину замены.

6.Выбрать сервисный центр, в котором удобно забрать документ.

7.Подтвердить контактные данные и подписать заявление.

8.В течение 10 минут оплатить услугу, иначе заявление аннулируется.

9.Ждать приглашения в выбранный сервисный центр, чтобы забрать готовое удостоверение (о готовности документа поступит push-уведомление).

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Редактор: Святослав Василик

Теги:   Автомобиль МВД Украины Обмен Водитель Документ Водительские права

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