Обмен водительского удостоверения упрощен: какие документы не являются обязательными 5 июля, 10:16 Обмен водительского удостоверения (Фото:didesign/depositphotos)

В период военного положения замена водительского удостоверения осуществляется без предоставления медицинской справки.

Об этом напомнил главный сервисный центр МВД.

Каких документов достаточно для обмена удостоверения

Если вы решили обменять водительское удостоверение, стоит помнить такие моменты:

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— обмен документа впервые можно делать только после окончания срока его действия (на следующий день или позже);

— в период военного положения замена водительского осуществляется без предоставления медицинской справки, только паспорт, идентификационный код и водительское удостоверение;

— услуга по обмену водительского удостоверения предоставляется только лицу, осуществляющему обмен.

В МВД также напомнили, что водительское удостоверение (выданное впервые), срок которого закончился в период военного положения и в течение года со дня его отмены, продолжает действовать на территории Украины.

Как обменять водительское удостоверение в приложении Дія

Начиная с мая 2023 года, заявление о замене водительского удостоверения можно подать через приложение Дія. Готовое водительское удостоверение можно получить в сервисном центре МВД. Или же вы можете отказаться от пластикового документа и получить электронное водительское удостоверение.

Почему нужно заменять водительское удостоверение:

— если вы потеряли или повредили свое водительское удостоверение;

— если вы сменили свою фамилию;

— если срок действия вашего первого удостоверения закончился;

— если вы хотите обменять свое пластиковое удостоверение на электронное.

Для получения услуги через Дію нужно:

1.Авторизоваться в приложении.

2.Обновить приложение, чтобы услуга стала доступной.

3.Нажать Услуги.

4.Нажать Замена водительского удостоверения.

5.Выбрать причину замены.

6.Выбрать сервисный центр, в котором удобно забрать документ.

7.Подтвердить контактные данные и подписать заявление.

8.В течение 10 минут оплатить услугу, иначе заявление аннулируется.

9.Ждать приглашения в выбранный сервисный центр, чтобы забрать готовое удостоверение (о готовности документа поступит push-уведомление).