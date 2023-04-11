Российская сторона отказалась обменивать своих граждан. Лубинец показал список 11 апреля, 18:33 Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец (Фото:Дмитрий Лубинец / Facebook)

Россия два месяца не соглашается забирать в рамках обмена группу российских граждан.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram.

«Россия демонстрирует, как „ценит“ и „беспокоится“ о коллаборантах с временно оккупированных территорий Украины, однако совсем не заботится о возвращении на территорию РФ своих граждан. Ведь на протяжении двух месяцев российская сторона не соглашается на возвращение предложенных Киевом для обмена российских граждан», — пишет он.

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Лубинец уточнил, что Россия не хочет возращать в страну:

Будку Игоря Алексеевича,

Елетина Дениса Александровича,

Олейникова Александра Алексеевича,

Таксюра Якова Ильича.

Омбудсмен обратился к родителям и родственникам граждан РФ и призвал их связаться с украинской стороной.

«Обращайтесь ко мне, мы работаем над тем, чтобы граждане возвращались на территорию своей страны, и по вашему запросу будем работать над возвращением ваших родных на территорию России!» — добавил он.

Накануне Украина и РФ провели новый большой обмен в понедельник, 10 апреля. Домой из российского плена вернулись 80 защитников и 20 защитниц.