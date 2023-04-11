Российская сторона отказалась обменивать своих граждан. Лубинец показал список

11 апреля, 18:33
Поделиться:
Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец (Фото:Дмитрий Лубинец / Facebook)

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец (Фото:Дмитрий Лубинец / Facebook)

Россия два месяца не соглашается забирать в рамках обмена группу российских граждан.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram.

«Россия демонстрирует, как „ценит“ и „беспокоится“ о коллаборантах с временно оккупированных территорий Украины, однако совсем не заботится о возвращении на территорию РФ своих граждан. Ведь на протяжении двух месяцев российская сторона не соглашается на возвращение предложенных Киевом для обмена российских граждан», — пишет он.

Видео дня

Лубинец уточнил, что Россия не хочет возращать в страну:

  • Будку Игоря Алексеевича,
  • Елетина Дениса Александровича,
  • Олейникова Александра Алексеевича,
  • Таксюра Якова Ильича.
Читайте также:

Витовский попал в плен в прошлом году в Мариуполе (Фото:Ольга Солодуха via Facebook) «День в плену — это огромное испытание». Во время последнего обмена пленными в Украину вернулся известный легкоатлет

Омбудсмен обратился к родителям и родственникам граждан РФ и призвал их связаться с украинской стороной.

«Обращайтесь ко мне, мы работаем над тем, чтобы граждане возвращались на территорию своей страны, и по вашему запросу будем работать над возвращением ваших родных на территорию России!» — добавил он.

Накануне Украина и РФ провели новый большой обмен в понедельник, 10 апреля. Домой из российского плена вернулись 80 защитников и 20 защитниц.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Россия Российская агрессия Обмен пленными Дмитрий Лубинец

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X