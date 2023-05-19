Представители России подняли вопрос об обмене гражданскими — Лубинец 19 мая, 20:56 Дмитрий Лубинец (Фото:Дмитрий Лубинец/Facebook)

Представители страны-агрессора России озвучили вопрос о необходимости обмена и возвращения гражданских лиц, сообщил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Омбудсмен в Telegram сообщил, что Офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека и представители Госдумы РФ начали совместную деятельность по мониторинговым визитам мест содержания гражданских лиц с обеих сторон и передаче им наборов вещей первоначальной необходимости.

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«Сейчас там озвучили вопрос о необходимости обмена/возвращения гражданских граждан и даже попросили у их президента, который „удостоен“ ордера на арест от МКС, предоставить поручение, чтобы компетентные органы способствовали обмену гражданских», — пишет Лубинец.

Он подчеркнул, что Украина готова отдать российских граждан для отбывания наказания в РФ.

Также Лубинец добавил, что Киев со своей стороны предоставил список граждан пожилого возраста, незаконно удерживаемых российской стороной.



«Ожидается, что РФ будет заинтересована в возвращении своих граждан, ведь Украина, со своей стороны, на всех возможных площадках заявляет о том, что хочет вернуть каждого гражданского, незаконно переместившего или похитившего РФ. Напомню, что согласно 4-й Женевской конвенции, гражданских нельзя брать в плен», — пишет Лубинец.

Ранее глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что около 40% граждан Украины в российском плену — это гражданские лица.