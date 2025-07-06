Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с начала июня Украина провела восемь этапов крупного обмена пленными. В результате домой вернулись сотни украинцев — как военные, так и гражданские.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

«Наша молодежь, защитники Мариуполя, те, кто держал оборону в Донецкой, Запорожской, Луганской, Харьковской, Сумской, Черниговской и Киевской областях. Раненые, тяжелобольные», — отметил президент.

По его словам, домой вернулись те, кого считали пропавшими без вести. Большинство из них находились в плену с 2022 года.

Зеленский подчеркнул, что это результат работы большой украинской команды, и заверил: государство будет работать до тех пор, пока не вернет каждого.

Во время своего вечернего обращения 4 июля Зеленский сообщил, что украинская и российская стороны готовят дальнейшие обмены пленными.

4 июля Украина и Россия провели новый этап обмена военнопленными. Домой вернули украинских защитников, большинство из которых находились в плену с 2022 года.

26, 20, 19, 14, 12, 10 и 9 июня Украина и страна-агрессор проводили обмены военнопленными. В Украину вернулись тяжелобольные и раненые защитники, военнослужащие в возрасте до 25 лет, а также защитники, которые считались пропавшими без вести.

Кроме того, в рамках договоренностей в Стамбуле Россия передавала Украине тела погибших защитников в период с 11 по 16 июня. Всего передали, по данным Координационного штаба, около 6057 тел.