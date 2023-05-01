Возможный обмен пленными «всех на всех» состоится поэтапно — Координационный штаб 1 мая, 17:26 Украинцы, освобожденные из плена 26 апреля (Фото:Coordination Headquarters for Treatment of Prisoners of War/Handout via REUTERS)

Координационный штаб сообщил, что возможный обмен пленными между Украиной и Россией в формате «всех на всех» состоится поэтапно, а не в один день.

Пресс-служба штаба в Telegram по итогам встречи с родными украинских военнослужащих 210-го отдельного батальона Берлинго сообщает, что близкие пленных и пропавших без вести боятся, что во время вероятного обмена «всех на всех» российская сторона может вернуть только тех, кого подтвердил Международный комитет Красного Креста, а неподтвержденных «оставят работать на приисках».

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Представитель штаба подчеркнул, что такие «риски действительно есть» и украинская сторона их учитывает.

«Если удастся договориться об обмене „всех на всех“, он, очевидно, состоится поэтапно, а не в один день», — сообщил представитель штаба.

Украина в среду, 26 апреля, провела очередной обмен пленными со страной-агрессором Россией — домой вернулись 42 защитника и двое гражданских.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что с начала полномасштабного вторжения из плена освободили 2279 украинцев.