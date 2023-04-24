Украина приближается к обмену «всех на всех» с Россией — Буданов 24 апреля, 14:32 Кирилл Буданов (Фото:gur.gov.ua)

Украина ведет переговоры по обмену пленными с Россией в формате «всех на всех» и уже приближается к тому, чтобы это произошло.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

«Да, мы в принципе приближаемся к этому», — сказал он.

Глава ГУР напомнил, что по состоянию на сегодняшний день в рамках процедуры обмена Украина освободила более 2200 человек.

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«Это беспрецедентный случай в мировой истории. Никто такого не вел. Все обмены идут после завершения боевых действий и никак не во время», — добавил Буданов.

16 апреля Украина и Россия провели пасхальный обмен пленными: домой вернулось еще 130 украинских защитников.

В координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными уточнили, что домой вернулись 92 военнослужащих ВСУ, 20 терроборонцев, 11 нацгвардейцев, трое пограничников, по два представителя Военно-морских сил и Государственной специальной службы транспорта.