В рамках обмена пленными домой вернулись азовцы, которые пережили теракт в Еленовке

22 сентября, 05:02
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Последствия теракта в Еленовке (Фото:REUTERS / Alexander Ermochenko)

Последствия теракта в Еленовке (Фото:REUTERS / Alexander Ermochenko)

В рамках обмена пленными между Украиной и РФ домой вернулись воины, которые пережили устроенные Россией теракт в Еленовке Донецкой области.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Глава государства отметил, что говорится о восьми украинских защитниках.

По словам Зеленского, у них остались ранения после теракта, устроенного россиянами в колонии в оккупированной Еленовке Донецкой области.

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Ночью в четверг, 22 сентября, заявил, что Украина вернула из плена российских оккупантов 215 защитников, из них 108 — бойцы Азова.

Россия совершила массовое убийство пленных азовцев в колонии Еленовки 29 июля. Генштаб ВСУ сообщил, что таким образом РФ хотела обвинить Украину в совершении военных преступлений, а также скрыть пытки пленных и расстрелы, которые совершали по приказам оккупационной администрации и командования на временно оккупированной территории Донецкой области.

В ГУР утверждали, что взрывы в Еленовке совершили наемники ЧВК Вагнера (Лига) по личному приказу номинального владельца ЧВК Евгения Пригожина.

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По данным ГУР, взрывы произошли на территории промзоны в недавно построенном помещении, которое должны были специально оборудовать для военнопленных с Азовстали. Часть защитников Украины перевели туда два дня назад.

СБУ опубликовала перехват разговора, который подтверждает, что россияне совершили массовое убийство военнопленных в колонии в Еленовке.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Оленівка Обмен пленными Война в Украине Владимир Зеленский Война России против Украины

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