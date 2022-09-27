В плену оккупантов остаются 616 женщин, среди них беременные

27 сентября, 18:07
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Украинские власти работают над освобождением всех пленных, которых удерживают российские оккупанты (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

Украинские власти работают над освобождением всех пленных, которых удерживают российские оккупанты (Фото:REUTERS/Lisi Niesner)

В плену российских оккупантов остаются 616 женщин, среди них есть беременные. Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными во время встречи с родными пленных, пишет hromadske.

В Координационном штабе подчеркнули, что власти Украины работают неформально и формально над освобождением «всех на всех». Там отметили, что после обмена 21 сентября процесс сдвинулся и скоро можно ожидать следующих обменов.

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Инфографика: НВ

Ассоциация семей защитников Азовстали в Telegram напомнила, что в плену российских оккупантов остаются более 1000 защитников Мариуполя, из которых более 700 — из Азова.

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«Мы продолжим бороться за каждого и каждую, всех защитников Азовстали, которые сегодня проходят через ад российского плена. Мы не перестанем кричать о наших пленниках на весь мир, не остановимся и не сдадимся», — подчеркнули в Ассоциации.

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Руководительница отдела по работе с пленными и их семьями патронатной службы Азова Ольга Кравченко в эфире Суспільного 26 сентября сказала, что в плену остаются в том числе женщины и много людей пожилого возраста, у которых, кроме боевых травм, есть хронические заболевания. Она добавила, что почти у 90% освобожденных 21 сентября пленных крайняя стадия анорексии, моральное и психологическое истощение, старые осколочные и огнестрельные ранения в тяжелой запущенной форме из-за отсутствия должного лечения.

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25 сентября освобожденная из плена медик и защитница Азовстали Марьяна Мамонова родила дочь.

21 сентября Украина провела самый масштабный обмен пленными с начала полномасштабного вторжения России. Среди 215 человек, освобожденных из российского плена, 188 защитников Азовстали и Мариуполя, включая командиров с Азовстали (сейчас находятся в Турции), а также десять иностранцев, некоторым из которых оккупанты угрожали смертной казнью (их самолет прибыл в Саудовскую Аравию).

Пять командиров гарнизона Азовсталь обменяли на 55 российских военных, в обмен на остальных Украина отдала стране-агрессору подозреваемого в госизмене нардепа Виктора Медведчука.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   Мариуполь Пленные Азовсталь Обмен пленными Обмен пленными новости Последний обмен пленными Военнопленные обмен пленными Азовсталь

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