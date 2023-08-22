Украина создает смешанные медкомиссии для обмена пленными — Юсов 22 августа, 16:30 Андрей Юсов (Фото:Military Media Center/Telegram)

Украина инициирует создание смешанных медицинских комиссий для обмена пленными со страной-агрессором Россией, заявил представитель Координационного штаба по обращению с военнопленными Андрей Юсов.

Об этом сообщает Military Media Center в Telegram.

«Украина объявляет о создании смешанных медицинских комиссий. Это поможет освобождать украинских пленных и поможет врагу возвращать своих пленных», — сказал он.

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По его словам, это третий случай в мировой истории, когда будет действовать такая инициатива.

Согласно Женевским конвенциям, в комиссию должны входить три врача: один врач от страны, удерживающей военнопленных, и два врача от нейтральных стран.

Юсов напомнил, что Киев всегда быстро возвращал тяжелораненых оккупантов в РФ.

Он подчеркнул, что Украина является демократической страной и соблюдающей международное право.

«Мы обязаны обеспечить надлежащее обращение со всеми военнопленными, независимо от их национальности», — сказал он.

18 августа Юсов сообщил, что Украина продолжает работу по организации новых обменов пленными с Россией. По его словам, в ближайшее время ожидаются хорошие новости.