Украина предлагала россиянам обменять всех пленных мусульман в честь Рамадана, Кремль отказался — ОП 7 апреля, 20:15 7 марта Украина вернула из плена России 126 защитников и четырех защитниц (Фото:Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными/Telegram)

Украинская сторона предлагала россиянам обменять всех военнопленных, исповедующих ислам, по случаю начала Рамадана. Москва от такого предложения отказалась.

Об этом сообщил советник по коммуникациям руководителя Офиса президента Украины Дарья Заривная в интервью Голосу Америки.

«Мы вышли с предложением обменять мусульман „всех на всех“ с обеих сторон в знак уважения к их культуре и традициям. К сожалению, российская сторона восприняла эту идею без особого энтузиазма», — сказала она.

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Она подчеркивала, что эта инициатива — одно из многих креативных решений, к которым прибегает украинская переговорная сторона, чтобы обменять пленных.

«Это непростой процесс, который нужно продолжать, постоянно ища новые способы вытащить больше наших», — добавила Заровна.



Ранее в украинской разведке сообщали, что оккупанты стали чаще сдаваться в плен.