Украина продолжит освобождать воинов из плена и обеспечит их реабилитацию — ОП 23 сентября, 04:47 Жена освобожденного командира полка Азов Дениса Прокопенко Екатерина (Фото:t.me/OP_UA)

Украина продолжает работать над освобождением всех своих граждан, которых удерживает российская сторона. По поручению президента Владимира Зеленского будет разработан план мероприятий по реабилитации вернувшихся из плена.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак на брифинге.



«Вчера состоялся очень важный для нас обмен, который сделал счастливыми не только семьи наших героев, но и всех украинцев. Хотя это казалось нереальной миссией, особенно в отношении командиров Азова», — подчеркнул Ермак.

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Он заверил, что работа по освобождению украинских пленных будет продолжаться.

" Мы не остановимся, пока не вернем всех наших героев, всех наших граждан, которые находятся в плену", — сказал он.

Временный исполняющий обязанности главы СБУ Василий Малюк добавил, что за время полномасштабного вторжения это уже 20-й обмен, в общей сложности были освобождены 802 граждан Украины.

Жена освобожденного командира полка Азов Дениса Прокопенко Екатерина, принявшая участие в брифинге с помощью видеосвязи, рассказала, что после нескольких месяцев неизвестности она наконец-то услышала голос своего мужа.

«Мы все боролись за их возвращение. Большое спасибо президенту Владимиру Зеленскому, который взял этот вопрос под личный контроль. Спасибо за поддержку вопроса освобождения наших пленных на мировой арене. Также благодарю Главное управление разведки Министерства обороны, Офиса Президента, МИД, всех причастных», — сказала Екатерина.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский рассказал, что большинство из освобожденных украинцев уже встретились со своими родными. Часть из них находится в медицинских учреждениях в Чернигове.

Практически все нуждаются в лечении и реабилитации. Абсолютно все нуждаются в психологической реабилитации, и такое поручение дал президент. К этой работе будут привлечены лучшие специалисты", — отметил Монастырский.

Андрей Ермак добавил, что глава государства поручит подготовить и представить ему план мер по реабилитации и помощи вернувшимся из плена.

" Поэтому завтра мы встречаемся, будет большое совещание с участием омбудсмена, министра социальной политики, представителей правительства, парламента. В начале следующей недели мы будем докладывать президенту о четком плане реабилитации", — сообщил руководитель Офиса президента.

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