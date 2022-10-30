СБУ показала эксклюзивные кадры обмена украинских пленных — видео 30 октября, 07:39 Накануне удалось освободить 52 украинских пленных (Фото:Служба безопасности Украины)

В субботу, 29 октября, из российского плена удалось освободить 50 украинских защитников и двух гражданских. Служба безопасности Украины показала первые кадры возвращения украинцев на Родину.

Фото и видео обнародованы на страницах СБУ в соцсетях.

"Это результат совместной работы Координационного штаба по обращению с военнопленными и Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, незаконно лишенных свободы лиц в результате агрессии против Украины, при СБУ. Совместно работаем дальше над тем, чтобы выполнить задачу Президента «вернуть домой всех украинцев». Жизнь каждого украинца – самая высокая ценность", - отметили в СБУ.

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По словам президента Украины Владимира Зеленского по состоянию на 29 октября с начала полномасштабного вторжения из плена вернули 1031 человека.

Среди освобожденных 29 октября: 12 бойцов НГУ, включая двух «азовцев», 18 военнослужащих ВМС, восемь пограничников, девять «тероборонцев», трое воинов ВСУ и двое гражданских.

Однако, сотни украинцев до сих пор остаются в российском плену. 25 сентября вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщала, что Россия все еще удерживает 2,5 тысячи пленных, среди которых немало женщин.