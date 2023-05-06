Освобождение азовцев. СБУ опубликовала видео сегодняшнего обмена пленными 6 мая, 21:20 СБУ опубликовала видео сегодняшнего обмена пленными (Фото:скрин видео/СБУ/Telegram)

В субботу, 26 мая, из российского плена вернули еще 45 защитников и защитниц Азовстали. СБУ опубликовало видео возвращения домой.

Там отметили, что возвращение на Родину 45 защитников - это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполнил решение Координационного штаба по обращению с военнопленными.

Видео дня

«Жизнь каждого украинца — самая высокая ценность», — говорится в сообщении Telegram.

Также глава Нацполиции Игорь Клименко опубликовал видео первого разговора с родными одного из уволенных сегодня.

На обнародованных кадрах военный Украины впервые после обмена разговаривает по телефону с мамой.

«Сердце замирает от таких диалогов. Мама услышала голос сына, который сегодня вернулся из плена. И вернулся он не один, а с женой. Поженились Илья и Катя на Азовстали. Вместе прошли плен», – написал Клименко.

Как сообщал глава ОП Андрей Ермак, все уволенные украинцы — нацгвардейцы из подразделения Азов. Среди них 35 рядовых и сержантов и 10 офицеров.