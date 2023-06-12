С начала полномасштабного вторжения Украина вернула 2526 украинцев — Зеленский 12 июня, 18:33 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента Украины)

С начала полномасштабного нападения России Украина смогла вернуть из плена 2526 украинцев.

Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

Он сообщил, что с 24 февраля 2022 года было возвращено 2526 украинцев и украинок.

«Каждый раз, когда возвращаем наших людей из российского плена, помним о фундаментальной цели: никого своего, ничего украинского врагу не оставим», — подчеркнул президент.

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Зеленский также поблагодарил всех воинов, которые обеспечивают для Украины наличие обменного фонда для освобождения пленных.

«Обо всех помним, каждого и каждую ищем, всех должны вернуть. И вернем», — подчеркнул глава государства.

11 июня глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что Украина вернула из российского плена 95 человек. Среди них есть бойцы ВСУ, Нацгвардии и пограничники.