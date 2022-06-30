«Российскую сторону крайне интересует отдельная категория военных». Экс-командир Азова рассказал о сложностях обмена пленными 30 июня, 22:18 Обмен пленными между Украиной и Россией 29 июня 2022 года, в ходе которого были освобождены 144 защитника Украины (Фото:Головне управління розвідки Міністерства оборони України / Facebook)

Бывший командир полка Азов Максим Жорин заявил, что россиян «крайне интересует» обмен пленных офицеров высших рангов, летчиков и кадыровцев.

В эфире телеканала Настоящее время в четверг, 30 июня, Жорин отметил: российская сторона, в отличие от украинской, часто не понимает, зачем ей возвращать тела и раненых солдат, сержантов и офицеров:



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«Они абсолютно им не интересны… Есть отдельная категория военнослужащих, которая действительно крайне интересует российскую сторону, — это офицеры высших рангов, летчики и кадыровцы. Это те, о ком они готовы всегда говорить и очень хотят поменять».

Экс-командир Азова сказал, что все переговоры об обмене пленными проходят сложно, а самые сложные процессы еще впереди.



"…Под контролем РФ до сих пор остаются командиры наших подразделений, поэтому мы пока тоже не готовы отдавать такие ценные для РФ кадры", — добавил Жорин.

29 июня Украина и Россия провели самый большой обмен с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов. В ходе него домой вернулись 144 защитника нашей страны, среди которых 95 бойцов, оборонявших завод Азовсталь в Мариуполе. У большинства освобожденных защитников тяжелые огнестрельные и осколочные ранения, взрывные травмы, ожоги, переломы и ампутации конечностей.

Ранее начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что украинской разведке известно о судьбе почти всех украинских военнопленных, и Украина принимает меры для их возвращения. Он также предупредил, что обмен будет проходить в несколько этапов.



Президент Владимир Зеленский 6 июня заявил, что в российском плену находятся больше 2,5 тысяч защитников Мариуполя с завода Азовсталь.



Тайные эвакуационные миссии на вертолете в Мариуполь. Как это было? – Максим Жорин, Азов https://www.youtube.com/embed/GebamOfil8o

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