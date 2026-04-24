Все освобожденные военные пройдут медицинскую реабилитацию (Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными)

Большинство освобожденных из плена РФ незаконно удерживались на территории Чечни, сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в пятницу, 24 апреля.

Отмечается, что особенностью обмена стало то, что удалось вернуть мужчин 2000-х годов рождения, а также военных с ранениями. Также против части из них в России были сфабрикованы уголовные дела, что является нарушением Женевских конвенций.

Реклама

Среди освобожденных — представители Вооруженных Сил Украины, в частности значительное количество десантников. Также домой возвращаются бойцы Военно-Морских Сил, Территориальной обороны, Национальной гвардии, Нацполиции, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта. Кроме солдат и сержантов, в обмене приняли участие и несколько офицеров.

Освобожденные военнослужащие защищали Украину на Луганском, Донецком, Харьковском, Запорожском и Курском направлениях. Самому молодому защитнику 24 года, он попал в плен на Донецком направлении в 2023 году. Самому старшему освобожденному — 60 лет. Двое из военных будут праздновать свой день рождения уже дома.

«Все освобожденные пройдут полный медицинский осмотр, получат помощь по физической и психологической реабилитации, а также все предусмотренные государством выплаты. Украина обеспечит реинтеграцию героев в общество после длительной изоляции», — говорится в сообщении.

24 апреля в Украину из российского плена вернули 193 военных, сообщил президент Владимир Зеленский. Глава ОП Кирилл Буданов уточнил, что фактически — это второй этап Пасхального обмена.

Накануне Пасхи Украина вернула из российского плена 182 человека — 175 военных и 7 гражданских. Большинство из тех, кого обменяли, были в плену с 2022 года.

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными заявлял, что во время обмена 11 апреля удалось освободить 25 офицеров, которых ранее российская сторона категорически отказывалась отдавать. Большая часть освобожденных защитников попала в плен во время обороны Мариуполя.