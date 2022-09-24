«А теперь я дома. Пташка сделала первый пост в соцсети 24 сентября, 02:18 Екатерина Полищук («Птичка») (Фото:instagram.com/mad_birdie31/)

Парамедик-доброволец Национальной гвардии Украины Екатерина Полищук ( «Пташка») сделала первый пост после освобождения из российского плена.

«Это было начало. А теперь я дома. И все на свете нужно пережить, и каждый финиш — это, по сути, старт. Каждый защитник Мариуполя вернется домой. Каждый клочок украинской земли будет отвоеван. Мы вернулись, чтобы бороться дальше!» — написала Екатерина.

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21 сентября Украина провела самый масштабный обмен пленными с начала февральского вторжения России. Среди 215 человек, освобожденных из российского плена, есть 188 защитников Азовстали и Мариуполя, включая командиров Азова, а также десять иностранцев.

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