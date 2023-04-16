Появилось видео возвращения украинских защитников в рамках большого пасхального обмена пленными 16 апреля, 11:10 Еще 130 украинских защитников вернулись из российского плена (Фото:СБУ)

16 апреля из российского плена в рамках пасхального обмена вернулось еще 130 украинских защитников.

В координационном штабе по обращению с военнопленными показали уникальные кадры возвращения наших героев.

"Не знаю, что сказать. Счастливые", "На день рождения попадаю домой", "Мы так долго ждали этого", – делятся эмоциями обмененные военнослужащие.

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«Но еще очень много ребят в плену. Просьба также помочь им», – говорит один из возвращенных пленных.

Украина и Россия в течение недели в несколько этапов провели Пасхальный обмен пленными. В понедельник домой вернулись 100 украинских защитников и защитниц, а в воскресенье стало известно об освобождении еще 130 военных.