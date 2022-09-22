Исторический момент. СБУ опубликовала уникальные кадры с вернувшимися из плена защитниками Украины — видео 22 сентября, 19:30 Освобождение из плена защитников Украины, 21 сентября 2022 года (Фото:скриншот видео / Служба безпеки України / YouTube)

СБУ в четверг, 22 сентября, опубликовала в соцсетях первые кадры с защитниками Украины, освобожденными из плена российских оккупантов.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец ранее рассказывал, что обмен происходил одновременно на трех локациях: самолет с десятью иностранными защитниками вылетел из России в Саудовскую Аравию, другой самолет с пятью командирами с Азовстали отправился в Турцию, а в Черниговской области на границе в это время принимали 200 украинских героев и героинь и передавали 55 российских военнопленных.



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Инфографика: НВ

«Это без преувеличения исторический момент. Мы хотим показать уникальные кадры, как происходил обмен, самые первые и искренние эмоции украинских защитников, которые знали — о них не забудут и обязательно вернут домой», — заявили в СБУ.



На показанных СБУ кадрах — беременная военная-врач Марьяна Мамонова, морской пехотинец Михаил Дианов («Пианист»), парамедик-доброволец Нацгвардии Екатерина Полищук («Пташка»), спикер Азова Илья Самойленко, глава патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин и другие защитники и защитницы.



В ночь на четверг, 22 сентября, стало известно, что Украина вернула из российского плена 215 защитников, из них 188 обороняли Мариуполь, 108 — бойцы Азова. Пять командиров с Азовстали сейчас находятся в Турции. Также были освобождены десять иностранных защитников Украины, они прибыли в Саудовскую Аравию.



Пять командиров гарнизона Азовсталь обменяли на 55 российских военных, в обмен на остальных Украина отдала стране-агрессору подозреваемого в госизмене нардепа Виктора Медведчука.



Я говорил с азовцами. Они готовы защищать страну до последнего – Андрей Билецкий, Азов https://www.youtube.com/embed/C2KsPC1EHx0

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