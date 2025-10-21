В Координационном штабе рассказали о двух ключевых направлениях по обмену пленными с РФ

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными работает по двум направлениям (Фото: Олена Толкачова/Telegram)

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сейчас работает по двум направлениям. В частности, это обмены на основе Стамбульских соглашений и так называемые «номерные обмены».

Об этом сообщил руководитель секретариата Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Богдан Охрименко.

Он отметил, что переговоры по обмену пленными продолжаются непрерывно.

«Переговоры с противоположной стороной по обмену пленными продолжаются непрерывно. Мы ведем работу в двух основных направлениях — возвращение наших граждан в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Стамбуле, а также по схеме номерных обменов», — сообщил Охрименко.

Он напомнил, что согласно Стамбульским договоренностям в Украину должны вернуться тяжелораненые, тяжелобольные, а также молодые люди в возрасте до 25 лет.

«Сегодняшние обмены являются смешанными — мы забираем как тех, кто подпадает под стамбульские критерии, так и тех, о ком удалось договориться во время переговоров», — пояснил он.

По его словам, во время переговорного процесса Координационный штаб уделяет внимание вопросу возвращения гражданских лиц. Охрименко отметил, что процесс обмена является сложным и длительным, но все равно приносит результаты.

2 октября из российского плена в результате обмена удалось вернуть 185 украинских защитников и 20 гражданских лиц.

Предыдущий обмен пленными прошел 24 августа. В ходе него домой вернулись военные Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, а также гражданские, в частности, журналист УНИАН Дмитрий Хилюк.

До этого, в ходе обмена 14 августа, из плена вернулись 84 военных и гражданских, некоторые из которых были в плену с 2014 года.